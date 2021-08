Morderisk præst var nær sluppet godt fra drab

- Han har været dygtig. Rigtig dygtig, lød det tirsdag i Retten i Hillerød fra anklager Anne-Mette Seerup om sognepræst Thomas Gotthard, der var gift med Maria, og som tirsdag blev idømt 15 års fængsel for drabet.

Hun henviser til, at Thomas Gotthard gjorde, hvad han kunne for at sløre sin gerning, og at han opretholdt sit fordækte spil, så længe at politiets efterforskning nær var gået fløjten.

Til at begynde med opfattede politiet sagen som en sag om en kvinde, der havde forladt hjemmet i nedtrykt sindstilstand - i værste fald et muligt selvmord.

Men efter et par uger fattede efterforskerne mistanke mod manden. Tre uger efter at Maria From Jakobsen blev meldt savnet, blev Thomas Gotthard anholdt og varetægtsfængslet.

- Han blev anholdt, bare ti dage inden videoovervågningen var blevet slettet, sagde anklager Seerup i retten.

Hun henviser til reglen om, at materiale fra overvågningskameraer skal slettes efter 30 dage. Og materiale fra disse kameraer spillede ifølge anklageren en betydelig rolle i opklaringen af sagen.

Thomass Gotthard købte saltsyre og andre effekter for at skaffe liget af vejen. Derudover flyttede han liget.

- Han har været opmærksom på at slette historikken på sin telefon og på at lade sin telefon blive hjemme. Og han har betalt med kontanter for ikke at efterlade digitale spor, lød det fra Anne-Mette Seerup.

I april var politiet så langt i sin efterforskning, at anklagemyndigheden valgte at rejse tiltale. Man vurderede altså, at sagens beviser var stærke nok til at få ham dømt.

I juni valgte Thomas Gotthard så at krybe til korset og tilstå ved en politiafhøring, og tirsdag aflagde han fuld tilståelse i retten.

Hans tilståelse er ikke blevet tillagt nogen formildende virkning i forhold til strafudmålingen. Det slog dommer Betina Heldmann fast, da hun afsagde dom tirsdag aften.

Maria From Jakobsen har to børn sammen med Thomas Gotthard. Han har derudover to børn fra et tidligere ægteskab.