Mor var i chok over pædagogmedhjælpers påståede overgreb

Flere forældre er torsdag mødt op i Retten i Odense for at vidne om, hvordan deres døtre angiveligt er blevet rørt på maven, brystet, lårene og i skridtet - både uden på og under tøjet - af en pædagogmedhjælper i en SFO i det nordlige Odense.

Den 55-årige mand er tiltalt for gennem en årrække at have blufærdighedskrænket ikke færre end 28 små piger i alderen seks til ti år. En af pigerne skal desuden have været udsat for egentlige seksuelle overgreb.

Ind ad døren til retssalen træder en kvinde. Hun er mor til en af pigerne.

Fra vidneskranken fortæller moren, hvordan hun første gang hørte om overgrebet mod sin datter, som var fem år, da det skal være sket.

- Jeg modtager en sms fra min datter i november sidste år, hvor der stod, at hun ville melde ham til politiet. Jeg gik helt i chok.

- Hun sagde: Mor, han har gjort noget ved nogle andre piger, og han har også gjort noget ved mig. Det var som at få en mavepuster, siger moren.

I en videoafhøring fortæller pigen, som i dag er ti år, hvordan pædagogmedhjælperen skal have taget sin hånd ned i hendes bukser og underbukser og rørt ved hende, da de så film i SFO'en.

- Han kælede sådan her, siger pigen og kigger ned på sin flade hånd, som hun bevæger fra side til side over sit underliv.

- Jeg blev lidt forskrækket, så gav jeg et lille skub. Så tog han hånden væk. Den var der måske i to sekunder, uddyber hun.

Den unge pige valgte at fortælle sin mor om de påståede krænkelser, fordi hun talte med veninder, der havde oplevet variationer af det samme. Det er ulovligt og skal meldes til politiet, havde en pige sagt.

Moren beretter om, at pigen havde været enormt glad for pædagogmedhjælperen. Han var aktiv og sjov.

- Hun har det skidt med det, hun har sagt. For hun stolede på ham. Jeg tror, hun følte, at hun svigtede ham, siger moren og uddyber, at det i dag kræver meget at vinde datterens tillid.

Den tiltalte arbejdede som pædagogmedhjælper i en SFO på en skole i det nordlige Odense, og i fritiden var han træner i den lokale håndboldklub.

De mange overgreb skete i SFO'en, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i årene fra 1997 til 2015, påstår anklagemyndigheden. Den 55-årige nægter sig skyldig i alle anklager.

I løbet af de otte dage, retssagen strækker sig over, vil i alt 47 vidner afgive forklaring. 19 afhøringer med de unge piger er på forhånd blevet lavet. De vil blive afspillet på storskærm i retten.

Der ventes at falde dom i sagen 18. eller 19. december.