Mor tiltalt for vanrøgt: Lille dreng fik urin direkte i årerne

Praktiserende læger, vagtlæger og personalet på tre forskellige sygehuse blev i 2018 og 2019 snydt af en mor, der bildte dem ind, at hendes dengang to år gamle søn led af både krampeanfald og urinvejsinfektioner.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Fyns Politi, der har tiltalt barnets mor - en 24-årig kvinde - for vanrøgt og mishandling.

De opdigtede sygdomme betød, at drengen blev udsat for behandlinger og indlæggelser, som han ikke skulle have været igennem.

Dertil kommer, at den unge kvinde angiveligt gjorde en ekstra indsats for selv at gøre skade på sit barn.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at hun i maj 2019 - da hendes søn var indlagt - tilførte inficeret urin til hans blodbaner.

Det skete via et drop, som læger på Aarhus Universitetshospital havde lagt.

Som konsekvens fik drengen blodforgiftning og septisk chok, som er en livstruende tilstand. Ved septisk chok kan hjertet ikke levere tilstrækkelige mængder iltet blod til kroppens organer.

I et andet tilfælde indførte hun inficeret urin i et topkateter, hvilket betød, at barnet fik høj feber.

Mindst 15 gange over en periode på 11 måneder fortalte kvinden forskellige læger, at hendes søn led af krampeanfald, fremgår det af anklageskriftet.

Sønnen blev på den baggrund flere gange indlagt og behandlet med medicin, som blandt andet menes at have forsinket hans udvikling.

Over en periode på ni måneder påstod moren desuden adskillige gange, at drengen havde infektioner i urinvejene.

Den to år gamle dreng kom gentagne gange i behandling med antibiotika. Behandlingen medførte risiko for antibiotikaresistens og påvirkning af de røde og hvide blodlegemer i knoglemarven.

Mishandlingen foregik ifølge tiltalen fra juni 2018 til juni 2019, hvor moren og barnet boede dels i Juelsminde, dels i Middelfart.

Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus og Aarhus Universitetshospital var involveret i behandlingen af drengen.

Selv om det kan virke helt uforståeligt, sker det af og til, at mødre bevidst skader deres egne børn - hvorefter det fører til en retssag.

Münchhausen by proxy er den lægelige betegnelse for fænomenet, hvor en person simulerer eller skaber symptomer hos et andet menneske for at komme i kontakt med sundhedsvæsnet.

Der er dog ingen oplysninger om, hvorvidt den unge mor i den aktuelle sag skulle lide af Münchhausen by proxy.

Retssagen begynder 11. juni ved Retten i Odense.