Mor sigtet for at ville gøre sin toårige søn syg

En 23-årig kvinde mistænkes for at have skadet sin toårige søn for at få ham til at fremstå som syg og fastholdt ham i et behandlingsforløb med indlæggelser på flere sygehuse. Ved én lejlighed mistænkes hun for at have kommet inficeret urin i sønnens drop.(Arkivfoto).

Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix