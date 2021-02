Mor idømmes to års fængsel for vanrøgt af sine døtre

Moren er blevet dømt for en række forhold, der alle er beskrevet i et syv sider langt anklageskrift. Det omfatter systematisk mishandling, ydmygelser og vold mod døtrene gennem en årrække.

En 48-årig kvinde er torsdag eftermiddag blevet idømt to års fængsel for mishandling, vanrøgt og psykisk vold mod sine fire døtre. Dommen er faldet ved Retten i Odense.

Ifølge tiltalen begyndte morens vanrøgt i 1996 og fortsatte frem til kvindens anholdelse sidste år.

Kvindens døtre er i dag 24 år, 18 år, 15 år og 14 år.

Retten så det som en skærpende omstændighed, at den psykiske vold er begået af en forælder over for egne børn i så mange år, fordi psykisk vold kan forhindre eller ødelægge et barns udvikling, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen adskiller sig fra tidligere sager om psykisk vold, fordi sager om psykisk vold oftest omhandler personer i parforhold.

De to ældste døtre har i et interview med Ekstra Bladet beskrevet opvæksten som "et dukkehjem", hvor de var "morens marionetdukker".

Ved hjælp af trusler og ydmygelser sørgede moren ifølge døtrene for, at pigerne altid satte hår og gik i det rigtige tøj, så der ikke var en finger at sætte på familien udadtil.

Morens forsvarer, Jan Hollmén Olesen, argumenterede i retten for, at kvinden allerede har fået den værste straf, fordi hendes børn har vendt sig imod hende.

Derfor skulle moren frifindes eller idømmes otte måneders fængsel, hvis hun blev kendt skyldig, mente forsvareren.

Retten valgte dog ikke at følge denne påstand. I stedet blev kvinden idømt to års fængsel.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden den 5. november og har under hele sagen nægtet sig skyldig. Hun valgte at anke dommen på stedet.