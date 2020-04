Mor forsøgte at hjælpe datter ud af voldeligt forhold

Moren til en nu afdød kvinde havde planer om at hjælpe sin datter med at komme ud af et voldeligt forhold.

Manden, som er pakistansk statsborger, nægter sig skyldig de anklagerne om drabet på sin daværende kone og vold mod parrets børn.

Kvinden mødte ifølge morens forklaring manden i 2001. I starten af deres forhold boede de alle hjemme hos kvindens mor, fortæller hun i retten.

- Til at begynde med gik det meget godt, men så begyndte hun (datteren red.) at komme ud med et smadret øje.

- Når jeg nogle gange gik ind på værelset, var der også blod på sengen, forklarer hun.

Men da den nu afdøde kvinde bliver gravid samme år, efterspørger hun hjælp fra morens side til at komme ud af forholdet, da hun "ikke havde lyst til at være i det mere", siger moren.

De to finder på, at datteren skal indlægges med selvmordsforsøg på Rigshospitalet.

Datteren bliver derfor udpumpet efter at have taget en mængde Panodiler.

Under indlæggelsen tager moren en kort tur hjem, men da hun kommer tilbage, er manden dukket op på sygehuset

- Løbet er kørt, siger moren.

Kort tid efter flytter datteren over til mandens familie, og de får deres første barn sammen. Kontakten til moren bliver også afbrudt, fortæller hun.

Derfor har moren ikke vidst, hvad der er foregået i parrets hjem i de 16 år, de var sammen, siger hun.

Parret fik sidenhen to børn mere. Børnene var henholdsvis fire, femten og seksten år, da deres mor døde i oktober 2018.

Under fredagens retsmøde blev politiets videoafhøring af parrets yngste barn afspillet.

Den nu seksårige dreng fortalte under afhøringen, at hans far havde slået ham flere gange.

- Den første gang han slog mig, var jeg tre år, siger han.

Engang spildte barnet vand på faren, hvorfor han blev slået på kinden.

- Så gjorde hans hånd sådan her, siger han i videoen, mens han giver sig selv et klap kinden.

Sagen er planlagt til at fortsætte i den kommende uge. Dommen ventes den 28.april.