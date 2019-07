Mor efter dødsstraf i Marokko: Så kan de ikke såre andre

- Det giver os noget retfærdighed til vores døtre, at det er sådan, at når de (de dømte, red.) dræber folk, så får de selv samme tur, så de ikke kan gøre gå ud og gøre det mod andre.

Moren til den terrordræbte Louisa Vesterager Jespersen er tilfreds med, at tre mænd torsdag blev idømt dødsstraf for drabet på hendes datter ved retten i Salé i Marokko.

- Det vigtigste for mig er retfærdighed for pigerne og for os, siger hun.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland på 28 år blev dræbt i Atlas-bjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.

To af de dødsdømte erkendte under retssagen at have dræbt kvinderne, mens den tredje dødsdømte erkendte at have filmet drabene på sin mobiltelefon.

Ud over de tre mænd, blev en fjerde mand ifølge TV2 idømt livsvarigt fængsel, mens 20 andre er idømt mellem 5 og 25 års fængsel for deres roller i dobbeltdrabet.

Helle Vesterager Jespersen havde selv inden dommen håbet på dødsstraf til de ansvarlige. Det skrev hun i et brev, der blev læst op i retten i Marokko i sidste uge.

På trods af, at dommeren altså dømte som Helle Vesterager Jespersen havde håbet, tror hun ikke, at dommene vil læge nogen sår efter drabene.

Men det vil kunne give ro, fortæller hun.

- Det vil kunne give mig lidt mere ro på, så jeg tænker, at de ikke kan gå ud og såre andre mennesker.

At dødsdommen mod de tre vil blive eksekveret er dog tvivlsomt. Marokko har nemlig ikke udmøntet en dødsstraf siden 1993.

Den danske familie havde krævet en erstatning på cirka syv millioner danske kroner fra den marokkanske stat for dens "moralske ansvar" i hændelsen, men det blev afvist af retten.

Den norske familie blev derimod tilkendt cirka 1,4 millioner kroner i erstatning fra de tre dødsdømte, skriver AFP.