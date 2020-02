Mor anholdt for drab på datter

En 54-årig kvinde er anholdt for et drab begået tilbage i januar 2019 i Allerød i Nordsjælland.

Drabet skal ifølge sigtelsen være begået ved overmedicinering. Hvilke præparater der er tale om, kan Bente Schnack ikke oplyse onsdag formiddag.

Kvinden bliver onsdag eftermiddag stillet for en dommer ved Retten i Hillerød med krav om varetægtsfængsling.

Ved grundlovsforhøret vil anklageren fremlægge det relevante materiale, som politiet har indsamlet gennem sin efterforskning.

Den sigtede kvinde vil også få mulighed for at afgive forklaring, hvis hun ønsker det. Det er nemlig frivilligt.

Herefter vil dommeren tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle kvinden. Det kræver, at der som minimum er en såkaldt begrundet mistanke.

Derudover skal retten også vurdere, at der er konkrete grunde, som tilsiger, at kvinden skal fængsles.

Grundlovsforhøret bliver afholdt klokken 13.30.