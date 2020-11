Mørkhåret prinsesse er med på et comeback

Sangerinden Anni-Frid Lyngstad, også kendt som Frida Lyngstad, fylder 75 år den 15. november.

Abba udgav sidst musik i 1982. I 2021 ventes dog fem nye sange fra gruppen, har flere medier skrevet.

- Så længe vi kan synge og spille, hvorfor så ikke gøre det. Det ville jeg elske, men det er op til Björn og Benny, sagde hun om et muligt comeback til The Guardian i 2014 med henvisning til sangskriverne Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

Anni-Frid Lyngstad blev egentlig født i Norge som resultat af en affære mellem en purung norsk pige og en tysk soldat.

Moren døde, da Anni-Frid var ganske lille, og faderen var for længst forsvundet, så hun voksede op hos sin bedstemor. De flyttede til Eskilstuna i Sverige.

Her begyndte hun tidligt at synge jazz og dannede sit eget band, Anni-Frid Four.

Som 17-årig fik hun sit første barn, en søn, med Ragnar Frederiksson, som hun giftede sig med året efter. I 1967 fik de også en datter.

Samme år vandt Anni-Frid Lyngstad en talentkonkurrence på tv, hvilket førte til en pladeudgivelse. Få år senere fulgte endnu en plade - denne gang med Benny Andersson som producer.

Sammen med Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus dannede de to Abba, hvis succes tog fart, da de vandt det europæiske Melodi Grand Prix i 1974 med sangen "Waterloo".

Siden fulgte hits som "Dancing Queen", "Take a Chance om Me", "Mamma Mia", "Voulez-Vous" og "Super Trouper".

Anni-Frid Lyngstad var blevet skilt fra sin første mand og blev undervejs i musikeventyret gift med Benny Andersson.

I ti år var de fire samlet i popgruppen, som er den bedst sælgende gruppe i verden efter The Beatles. Siden har Anni-Frid også udgivet fire soloplader.

Livet har da ikke kun været lykkeligt for Frida. Hun blev skilt fra Benny i 1981.

I 1992 giftede hun sig igen. Denne gang med en tysk prins, Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen, hvilket gør hende til prinsesse.

Men så ramte ulykken. Først mistede hun sin datter, Lise-Lotte, i en bilulykke i USA i 1998, og året efter døde Ruzzo Reuss af kræft.

I dag bor hun henholdsvis i Schweiz og på den spanske ø Mallorca og bruger meget tid på velgørenhedsarbejde.

Hun danner par med den britisk forretnings- og adelsmand Viscount Henry Smith af Hambleden.