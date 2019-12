Mønsterbryder med varmt blik for hjemløse

Inspireret af kolleger i New York og andre amerikanske storbyer brugte han sin viden som socialoverlæge til at hjælpe hjemløse væk fra det hårde miljø.

De skulle tilbydes behandling, hvis de var syge og støttes i at flytte i egen lejlighed.

At det kræver både pli og tålmodighed, vidner Preben Brandts tidligste erfaringer om. Eksempelvis lykkedes det ham først efter flere år at komme på talefod med en hjemløs mand, der havde forskanset sig bag papkasser under en vejbro.

Mødet med ham og andre hjemløse fik Preben Brandt til at stifte Projekt Udenfor, der siden 1997 har kombineret opsøgende arbejde med forskning og undervisning i hjemløshed og udstødelse.

Det har gjort Preben Brandt, der fylder 75 år den 29. december, til en af de mest vidende herhjemme om hjemløshed. Utallige er de interviews, han har givet om de personlige årsager, der kan ligge bag et liv på gaden.

Lige så tydeligt har han talt om det ansvar, samfundet bærer for, at flere, herunder mange unge, udstødes og ender uden bolig, job og uddannelse.

Den indsats har medvirket til et mere nuanceret syn på hjemløshed og betydet, at tilbuddene med årene er vokset. Blandt andet med udgående sygeplejersker, mobile tandklinikker og faste steder i de større byer, hvor hjemløse kan hente et måltid mad.

Preben Brandt blev læge i 1972 og senere speciallæge i psykiatri. At han skulle nå så langt, stod ingen steder skrevet, for han har haft en opvækst, der kunne have sendt ham i en anden retning.

Hans mor, som selv var vokset op under svære kår, forlod faderen for at gifte sig med en ny mand. Og det betød, at Preben Brandt, fra han var 12 år, måtte passe sin far, der var ramt af en hjerneblødning. Trods det lykkedes det at få studentereksamen og siden komme på universitetet.

Preben Brandt er som bestyrelsesmedlem og faglig konsulent fortsat tæt på sit livsværk, Projekt Udenfor. Efter sin pensionering var han i mange år formand for bestyrelsen, men den post blev i efteråret videregivet.

Selv om hjemløse har fyldt en stor del, så har Preben Brandt også haft øje for andre udsatte, herunder misbrugere og psykisk syge. Blandt andet som mangeårig formand for Rådet for Socialt Udsatte, der rådgiver regeringen.

Desuden har han skrevet en række bøger. Den nyeste er "Fattigsteder", som udkom i november med forord af statsminister Mette Frederiksen. Den beskriver 1800-tallets fattighuse, hvor "undermålerne" blev stuvet væk.

Meget er sket siden, men den fordømmende holdning over for de nederste i samfundet er den samme, mener Preben Brandt.