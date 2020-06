Mønsterbryder fra Vollsmose blev folkevalgt

Men det blev Oguz, som 15. juni runder 50 år, i forbindelse med valget sidste år, og dermed kulminerede en lang rejse for Oguz, der er født i Tyrkiet.

Det lå ikke umiddelbart i kortene, at SF's Halime Oguz en dag skulle blive medlem af Folketinget.

Som seksårig kom hun til Danmark med sin familie, fordi faderen kom til Danmark som ufaglært gæstearbejder i slutningen af 1970'erne.

Familien slog sig ned i Odense-bydelen Vollsmose, der på landsplan mest er kendt som et socialt udsat boligområde.

Turen til Folketinget har været lang og broget for Oguz. Hun er blandt andet brudt ud af et arrangeret ægteskab efter flere svære år, hvor hun var isoleret i hjemmet. Det var et ægteskab, hun mod sin vilje kom ind i som 17-årig.

- Som kvinde skulle jeg være en god hustru og passe på hele familien og klanens ære og få børn og være en god mor, så havde jeg udfyldt min mission.

- Jeg skulle stå til rådighed for manden med alt, hvad jeg nu havde, sagde Oguz sidste år kort efter valget i et interview med A4 Nu.

- Hold da op, nu hvor vi taler om det, og jeg tænker tilbage: Det er så surrealistisk at tænke på mit liv dengang og så nu, hvor jeg sidder her på Christiansborg. Det er simpelthen fantastisk, tilføjede Oguz.

Hun bruger sine erfaringer politisk, hvor Oguz blandt andet kæmper for bedre forhold til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i minoritetsmiljøer. Kvinderne skal insistere på ligestilling og sige fra over for den patriarkalske kultur, mener hun.

Hendes synspunkter medfører, at hun også modtager trusler, har Oguz fortalt.

For SF er hun byudviklingsordfører, EU-ordfører, hjemløseordfører, indfødsretsordfører og ordfører for international udvikling.

Hun har tidligere arbejdet som tolk på Fyn og integrationsvejleder i Københavns Kommune. Siden 2016 har hun været klummeskribent i Berlingske.