Mølbak: Find fem til ti personer at ses med i efteråret

Det gør han på et pressemøde, hvor regeringen og sundhedsmyndighederne annoncerer yderligere restriktioner for kommuner i hovedstadsområdet.

For at begrænse smitten med coronasmitte opfordrer Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, til, at man i efteråret begrænser antallet af personer, man ses med.

Men danskerne i hele landet skal generelt prøve at finde en "socialboble at være i" hen over efteråret.

- Man skal finde måske fem eller ti personer, som kan være sammen med. Det er så dem, man kan være sammen med i efteråret. Børn bør vælge legekammerater fra deres egen klasse, men ikke fra parallelklassen, siger han.

Han peger på, at der er "større og større evidens for, at man kan udskille store mængde af virus - også allerede inden, man har symptomer".

Generelt vil det sociale liv blive begrænset den kommende tid.

Det gælder lige nu særligt i hovedstadsområdet, hvor barer, restauranter og caféer skal lukke senest klokken 22.00. Det gælder indtil videre fra torsdag og 14 dage frem.

Myndighederne opfordrer også til, at private fester som bryllupper og konfirmationer slutter klokken 22.00. Samtidig lyder opfordringen, at fester i private hjem skal holdes med den nærmeste, snævre omgangskreds.

I øjeblikket gælder et forsamlingsforbud på 100 personer, undtagen i Odense, København og omegnskommunerne, hvor der er en grænse på 50 personer.

Det skyldes, at coronasmitten har været særlig udbredt netop her de seneste uger.

Politiet har flere gange måttet rykke ud til såkaldte privatfester, hvor der har været flere personer, end det tilladte har været forsamlet.

Rigspolitichef Thorkild Fogde pointerer på pressemødet, at danskerne kan ringe til politiet, hvis de oplever, at der bliver holdt fester i det offentlige rum, hvor mange er forsamlet.

- Er der tale om piratfester i det offentlige rum, så kommer vi. Men fester i det private rum er ikke omfattet af restriktionen om at lukke klokken 22.00.

- Det er alene en anbefaling. Det skyldes privatlivets ukrænkelighed. Men derfor er det ikke nogen god idé at holde privat abefest for 150 mennesker, siger Thorkild Fogde.