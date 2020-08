Mølbak: Corona kan holdes under kontrol til vaccine kommer

- Der var måske nogen, der troede, at corona bare var en dum drøm i foråret. At vi ville gå ind i et efterår uden corona. Men det var ikke en dum drøm. Virus er her stadigvæk.

Sådan lyder det fra Kåre Mølbak. Som faglig direktør i Statens Serum Institut er han ikke overrasket over, at smitten nu stiger igen i Danmark. Han peger på, at det ikke kun er Danmark, der er ramt.