Møgsager fældede egnskongen på kun 93 dage

Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt fra 2000 til 2006. Regionsrådsformand i Region Syddanmark fra 2006 til 2015. Næstformand i Danske Regioner fra 2010 til 2015. Plus den prominente post som formand for Team Danmark fra 2004 til 2012.

Cv'et fejlede intet for Venstres Carl Holst, som bliver 50 år den 29. april. Men så stillede han op til Folketinget og kom ind i sikker stil ved valget den 18. juni 2015.

Oprindelig ville han slet ikke i Folketinget. Siden ændrede han mening, men det gik helt galt, og han gik fra at være forsvarsminister til detroniseret medlem på tinge på blot 93 dage.

Holst havde adskillige møgsager og efterforskninger hængende over hovedet, efter at han blev udnævnt som forsvarsminister i juni 2015.

- Jeg er både bekymret og bange, og befinder mig vel i noget, der bedst kan betegnes som mit livs "undtagelsestilstand", har Holst senere sagt om den periode.

Der var sager om udbetalt eftervederlag fra regionen til Carl Holst. Utilfredse flymekanikere, som kritiserede forholdene under indsatsen mod Islamisk Stat. Og grundlaget for den danske krigsdeltagelse i Irak bragte ham også hurtigt i fokus.

Det skyggede alt sammen for hans og regeringens arbejde, mente han, og Holst trådte derfor tilbage og tog nogle måneders orlov fra Folketinget.

Midt i det politiske stormvejr forsøgte Holst at hente hjælp fra sin mangeårige ven, den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Ifølge Holst ringede han flere gange til Løkke, som dog aldrig vendte tilbage.

Efter sin orlov sad Holst ganske anonymt i resten af valgperioden. Han valgte ikke at genopstille ved valget i 2019.

Carl Holst var kendt for at sige tingene ligeud, og måske skulle han have lyttet mere til sit tidligere jeg, som da han engang blev spurgt, om han kunne tænke sig en plads i Folketinget.

Han svarede, at han hellere ville være "konge i en lorteby end lort i en kongeby".

Den blonde sønderjyde er nærmest født ind i politik. Peter Holst, faderen, var folketingsmedlem, Venstre-borgmester i Rødding og forstander på Rødding Højskole, hvor Carl Holst voksede op.

Af samme grund beskrives Carl Holst af politiske kommentatorer som en mand med fødderne fast plantet i "højskole-Venstre".

Der har været stille om Holst, siden han droppede ministerposten.

I forbindelse med krisen i sommeren 2019 i Venstres top med daværende formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen i centrum poppede Carl Holst dog op igen.

Situationen var yderst alvorlig i Venstre, mente Holst, der inden valget i 2019 havde udgivet en bog.

Det er blandt andet smitten fra formandsopgøret mellem Løkke og Jensen i 2014, der risikerede at gå igen til de nye folketingsmedlemmer, mente Holst.

Han har i sin bog beskrevet partiet som en "dysfunktionel familie". Siden var det kun blevet værre, mente han.

- Patienten er meget, meget nødlidende. Alle ressourcer bruges til indre anliggender, så man ikke snakker om politik.

- Hvis det bliver værre, så bliver det svært at rette op på, sagde Holst, og kort tid efter var både Løkke og Jensen fortid i Venstres top.