Mødre fra syriske fangelejre skal for retten torsdag

En anden af kvinderne skal ifølge dagbladet Politiken fremstilles for en dommer i Retten i Kolding, mens den sidste ifølge oplysninger til Ritzau ventes at blive fremstillet for en dommer i Retten på Frederiksberg torsdag eftermiddag.

Alle tre blev i sommer i hemmelige retsmøder ifølge DR Nyheder varetægtsfængslet in absentia - altså uden at de var selv til stede.

Tilsyneladende er alle tre sigtet for at have overtrådt bestemmelser i straffelovens afsnit om terror.

En relevant bestemmelse er tilslutning til terrororganisationer, og en anden drejer sig om at opholde sig i bestemte områder. Det er dog på forhånd ikke klart, præcis hvilke paragraffer kvinderne er sigtet efter.

Når en person er blevet varetægtsfængslet in absentia, skal vedkommende inden 24 timer efter at have sat sine fødder på dansk jord fremstilles for en dommer.

Her kan personen besvare spørgsmål, og en dommer skal derefter afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Prisen for at tilslutte sig en terrororganisation er fængsel i flere år. For eksempel blev en kvinde så sent som i august idømt fængsel i fem år, fordi hun opholdt sig hos Islamisk Stat. Opholdet varede i to år og ni måneder. Den 23-årige kvinde har valgt ikke at anke dommen, der er afsagt af Retten i Glostrup.

Bare at opholde sig i en konfliktzone i Syrien uden myndighedernes tilladelse giver også ubetinget fængsel. Og det helt uanset årsagen til opholdet.

Det har en sag fra Aarhus vist. En tidligere soldat, Tommy Mørck, besluttede at gå ind i de kurdiske styrker, hvor han kæmpede imod Islamisk Stat. Alligevel er manden idømt ubetinget fængsel i seks måneder.