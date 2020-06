Mødereferater blev stjerneværtens debut

Natasja Crones karriere strækker sig over mere end to årtier, hvor hun har været forbi det meste af, hvad man kan lave som tv-vært.

TV2 Nyhedernes ansigt udadtil. Vært for "Stjerne for en aften". Ordstyrer i partilederdebat. Og nu hyggelig aftenvært i "Go' Aften Live".

Selv om det meste af hendes voksenliv er foregået foran kameraet og direkte ind i de danske stuer, begyndte Natasja Crone, der 12. juni fylder 50 år, et helt andet sted.

I folkeskolen var hun vild med at skrive og fik ros for sine danskstile. Desværre var gymnasielærerne ikke lige så lette at imponere.

- Den første danskstil, jeg fik tilbage, var helt rød og fuld af overstregninger. Der fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke kunne sætte kommaer, og at jeg ikke rigtig havde styr på grammatik.

- Jeg blev så irriteret, at jeg slog det med at skrive lidt hen i stedet for at tage kampen op, siger hun.

Efter gymnasiet fik hun arbejde i en fagforening og blev sat til at skrive mødereferater.

Møderne var ofte langhårede, så 20-årige Natasja Crone begyndte at peppe referaterne op med saftige indledninger og sjove vendinger.

Det var noget, hendes chef kunne lide. Så meget, at han pegede hende i retningen af Journalisthøjskolen i Aarhus.

Hun blev hurtigt ansat til at dække sport hos Danmarks Radio. Og det var netop i DR, at fik hun sit helt store gennembrud.

Ikke som sportsjournalist, men som underholdningsvært - først for Dansk Melodi Grand Prix i 2000 og året efter for det europæiske melodigrandprix med Søren Pilmark ved sin side.

For nogle kritikere faldt det europæiske show til jorden. Men alligevel var Natasja Crone efter de to programmer trådt ind i den danske tv-branches top.

Siden da har hun været vært for programmer om underholdning, de kongelige, politik og ikke mindst nyheder - det meste hos TV2.

I begyndelsen af året kunne hun sætte kronen på karrieren, da hun modtog prisen "Årets bedste vært - fakta" for sin rolle som vært i en partilederdebat under folketingsvalget sidste år.

Hendes karriere begyndte med en evne og en lyst til at skrive, og det er også det, Natasja Crone stadig mangler at kaste sig over, fortæller hun. Måske i form af en bog.

- Jeg savner at skrive, så jeg kunne godt forestille mig at skrive en bog om nogen. En biografi. Det ville være en meget god ting at sætte flueben ved, siger Natasja Crone.

Lige foreløbig bliver det dog ved tv. For tiden er hun udlånt fra TV2 Nyhederne til aftenprogrammet "Go' Aften Live", men vender tilbage til nyhederne efter årsskiftet.

Siden 2016 har hun været kæreste med journalist og korrespondent Rasmus Tantholdt, der også arbejder for TV2.

De bor hver for sig. Kæresten i København og Natasja Crone i Trørød i Nordsjælland.

Hun har to sønner - begge med eksmanden Nikolaj Back.

Samuel på 21 år er flyttet hjemmefra og er i den del af livet, hvor man finder ud af, hvad man vil lave resten af livet.

18-årige Noah spiller fodbold for det danske ungdomslandshold og for FC Nordsjælland. Han bor stadig hjemme.