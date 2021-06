Møde i kælder var ikke videreførsel af Loyal to Familia

Østre Landsret frifinder fredag otte mænd for at have villet videreføre den forbudte bande Loyal to Familia, da de mødtes i en kælder i marts 2019.

Dermed stadfæster landsretten den dom, som blev afsagt i Københavns Byret, hvor de også blev frifundet.

Anklagemyndigheden mener, at de otte samledes om pokerbordet i en kælder på Nørrebro i et forsøg på at ville videreføre den forbudte bande Loyal to Familia.

Derfor ankede de sagen til Østre Landsret efter frifindelsen i Københavns Byret.

Østre Landsret har lagt vægt på, at der kun foregik almindelige ting og ikke noget kriminelt, den fredag aften hvor de otte mødtes, fortæller Michael Juul Eriksen.

Han er tilfreds med fredagens dom i sagen.

- Vi mente jo ikke, at vi kan dømme folk, bare fordi politiet mener, at der er sket noget kriminelt. Man skal også føre bevis for det, siger han.

Statsadvokaten gik videre med sagen til landsretten, fordi den mente, at det var et forhold, der talte for at anke. Derudover påpegede de også, at det var et område uden ret meget retspraksis.

Senioranklager Nanna Flindt Grønning har ført sagen for statsadvokaten i Østre Landsret. Hun oplyser, at anklagemyndigheden endnu ikke ved, hvorvidt den har tænkt sig at forsøge at gå videre med sagen.