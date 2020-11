Møde aflyst: Ikke opbakning til hastelov om mink

Tirsdag formiddag skulle Folketingets Udvalget for Forretningsordenen have drøftet hasteloven om aflivning af mink.

Men det møde er aflyst.

Det skyldes, at Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, kan konstatere, at der ikke er opbakning til at hastebehandle det lovforslag, som skal give regeringen lovhjemmel til at beordre alle mink slået ned.