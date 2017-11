Moderne arresthus skal aflaste et presset Vestre Fængsel

Direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde roser politikerne for at tage langsigtede beslutninger, der sikrer, at Kriminalforsorgen kan følge med i udviklingen i samfundet.

Der er stor tilfredshed hos Kriminalforsorgen over den nye politiske aftale, der blandt andet sikrer 600 millioner kroner over de næste fire år.

Han roser blandt andet det nye, moderne arresthus, der skal ligge ved København.

- Det giver os en god mulighed, nemlig at vi i hovedstadsområdet får et arresthus, der kan aflaste Vestre Fængsel. Vestre Fængsel trækker et kæmpe læs alene i hovedstadsområdet, siger Thorkild Fogde.

Det nye, moderne arresthus vil ifølge Thorkild Fogde først stå klar om syv til otte år. Det bliver bygget på bekostning af mindre arresthuse, som har mange ledige pladser og ikke har moderne sikkerhedsforanstaltninger.

Thorkild Fogde forstår, at ansatte i de mindre arresthuse nu er nervøse for deres job. Men det er et nødvendigt træk, for at man ikke står med utilstrækkelige arresthuse til de typer kriminelle, der findes i dag.

- Det er på tide, at vi i Kriminalforsorgen følger med udviklingen og tager skridtet i retning af at få en mere tidssvarende struktur i arresthusene, lyder det fra Thorkild Fogde.