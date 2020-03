Modermælkserstatning mangler på hylderne men er på lager

Det er en begrænsning, der blev indført allerede inden, coronakrisen satte ind og fik nogle kunder til at hamstre vitale varer. Fakta, Kvickly, Irma, Dagli’Brugsen og SuperBrugsen hører under Coop og her må hver kunde højst købe fem bøtter modermælkserstatning.

»Vi har fra centralt hold i Coop sagt til butikkerne, at der skal indføres restriktioner på modermælkserstatning. Vi har masser af modermælkserstatning og frygter ikke at løbe tør. Men modermælkserstatning er et vitalt produkt, og vi frygter, at nogen hamstrer det på en måde, så der skabes flaskehalse. Det er det, der sker, når folk hamstrer,« siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop til Finans.dk.