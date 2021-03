Modellen for næste uges skolegenåbning undrer borgmestre

Mens elever i 5. til 8. klasse i Kolding fra næste uge må møde til undervisning fysisk hver anden uge, må eleverne i Halsnæs i Region Hovedstaden kun møde op én gang om ugen - til udendørs undervisning.

Det til trods for at incidenstallet tirsdag var markant lavere i Halsnæs end i Kolding. Det skriver TV2.

Tallet er et udtryk for, hvor mange smittede der de foregående syv dage var ud af 100.000 indbyggere i en kommune. I Halsnæs var det 16, mens det i Kolding var 155,9.

- Vi kunne godt have ønsket en større fleksibilitet med en lokal åbning, der var baseret på incidenstal, siger Halsnæs' borgmester, Steffen Jensen (S).

- Med det incidenstal, vi har i Halsnæs, mener vi for eksempel godt, at det ville være muligt, at afgangsklasser kan være her hver anden uge i stedet for en gang om ugen udendørs, lyder det fra borgmesteren til TV2.

Det er afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland, som fra næste uge kan vende tilbage på skolebænken fysisk hver anden uge.

Hovedstaden og Nordsjælland er dog undtaget, og fremmødet er her reduceret til én gang fysisk udendørs undervisning om ugen.