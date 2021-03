Model for genåbning undrer

Mens afgangselever i Kolding fra næste uge må møde til undervisning fysisk hver anden uge, må de i Lyngby-Taarbæk kun møde op én gang om ugen - til udendørs undervisning.

Men incidenstallet var tirsdag markant lavere i Lyngby-Taarbæk end i Kolding. Tallet er et udtryk for, hvor mange smittede der de foregående syv dage var ud af 100.000 indbyggere i en kommune.

I Lyngby-Taarbæk var der de syv foregående dage 25 bekræftede tilfælde, hvilket svarer til et incidenstal på 44,7. I Kolding var der 145 smittede - eller 155,9 per 100.000 indbyggere.

- Jeg synes, det er svært at forklare, lyder det fra Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K).

- Jeg savner gode argumenter for, hvorfor det skulle være en større udfordring at sende 9. klasser i Lyngby-Taarbæk i skole end i kommuner med højere smittetal, siger hun.

Også borgmesteren for Halsnæs i Region Hovedstaden, Steffen Jensen (S), undrer sig over modellen. Kommunen havde tirsdag haft fem smittede de syv foregående dage. Der svarer til et incidenstal på 16.

- Vi kunne godt have ønsket en større fleksibilitet med en lokal åbning, der var baseret på incidenstal.

- Med det incidenstal, vi har i Halsnæs, mener vi for eksempel godt, at det ville være muligt, at afgangsklasser kan være her hver anden uge i stedet for en gang om ugen udendørs, siger han til TV2.

Det var regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten, der tirsdag blev enige om, at afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser kunne komme fysisk mere tilbage i skole fra næste uge.

I Østjylland, Sydjylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland er det med fremmøde hver anden uge, hvilket allerede er modellen i Nord- og Vestjylland. Nordsjælland og hovedstaden er altså undtaget, hvor afgangseleverne kun må møde til udendørs undervisning én gang om ugen.

- De gode argumenter mangler, og jeg ville ønske, man havde set på kommuneniveau i stedet for regionalt. Skoleelever går trods alt i skole i den kommune, hvor de bor, siger Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K).

Med tirsdagens aftale får grundskoler på ikke-brofaste øer lov til at genåbne med fuldt fremmøde - ligesom det er tilfældet på Bornholm. Også høj- og efterskoler kan genåbne fra mandag.