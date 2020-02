Modedronning med fuld skrald på farveladen

Selv om hun 7. februar fylder 85 år, er hun fortsat aktiv som blandt andet modeblogger.

For da hun i 2011 som 76-årig stoppede som moderedaktør for dagbladet Børsen, fortsatte hun som freelancejournalist for avisen og for andre.

Så sent som sidste år var hun aktuel i både en tv-serie om sit modeliv og en anden om samspillet mellem mode og sex.

Som 17-årig blev hun af sine forældre sendt til England for at studere drama og engelsk på Cambridge University. Hun forelskede sig i en englænder og sagde derfor ja til et job som blond model i Swingin' London, der dengang efter Freddies beskrivelse var "ét stort party".

Siden blev Lotte Freddie travl topmodel for danske couture-huse og gik modeshows, indtil hun var over 40 år. Så skiftede hun spor, da hendes mand mindede hende om, at modelkarrieren ikke ville vare evigt.

På opfordring af Annelise Bistrup blev Freddie derfor i 1979 ansat på Berlingske Tidende som journalist og siden som moderedaktør i 23 år.

Men så fulgte en nyoprettet stilling til hende på Børsen. Samt arbejde for magasiner, tv-programmer om mode og om kærlighed og bøger i et evigt produktivt liv.

For som hun tidligere har udtalt: "Jeg har været svineheldig, at der hele tiden har været nogen, der syntes, at jeg kunne bruges til noget".

I de mange år i modens navn og favn har Lotte Freddie været bannerfører for at få danskerne til at klæde sig mere modigt og farverigt. Selv har hun ført an i en drønende palet langt fra det danske gennemsnitsgrå udtryk og med bemærkninger som: "beige gør ved gud ikke noget for nogen".

Den dag i dag er det lange løsthængende hår fortsat intakt, for Freddie mener, at folk skal gå langt mindre op i, hvad andre så måtte tænke om dem.

Efternavnet Freddie stammer fra eksmanden, modefotografen Jørn Freddie, som hun fik to børn med. Derudover er hun "bedstemor med slaw i" til en håndfuld børnebørn.