Mod varierer - men mod kan trænes

Mange har prøvet at se andres mod og ønsket, at de selv havde mere tapperhed. Fra fødslen har vi forskellige portioner mod, men vi kan selv lægge flere lag på.

Når du er modig, vil nogle områder af hjernen blive mere aktive, men det er ikke muligt at udpege et bestemt område af hjernen, hvor vores mod sidder.

Der er mange måder at være modig på, og nogle mennesker er modigere end andre. Er det noget, de er født med, eller kan alle lære at være modige?

Du trodser din frygt og handler i en situation, hvor det ville være nemmere at se bort. Du ved, at det at tøve er at forspilde en chance. Og du risikerer dit eget ve og vel for andres skyld.

