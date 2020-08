Mobilt testcenter åbner i Gellerup efter stigende smittetal

Her vil borgere uden symptomer kunne blive testet, efter at kommunen den seneste tid har været hårdt ramt af virusudbruddet.

Det seneste døgn er der registreret 42 nye coronatilfælde i Aarhus. Det er mere end en tredjedel af døgnets 112 nye tilfælde i landet.

Særligt borgere med somalisk baggrund er blevet ramt den seneste tid. I sidste uge havde tre ud af fire smittede i Aarhus somalisk baggrund.

Derfor bliver der - ud over den mobile enhed - nu iværksat flere tiltag rettet mod gruppen.

- Det er vigtigt, at vi gør noget nu, lyder det fra Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), i en separat meddelelse.

Han har onsdag holdt møde med foreningen AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske foreninger i Aarhus. Den skal være med til at sikre, at informationen når ud til aarhusianere med somalisk baggrund.

Derudover har foreningens to talsmænd, Abdirahman Iidle og Daud Hussein Ahmed, påbegyndt en dialog med alle foreningerne, hvor de er blevet anbefalet at skrue ned for aktiviteterne.

- Vi har alle en interesse i at få kontrol over smitten, og jeg er derfor sikker på, at vores fælles indsats kan gøre en forskel, siger de i meddelelsen.

Statens Serum Institut (SSI) har slået fast, at der er tale om en ophobning af tilfælde inden for familier i flere forskellige boligområder.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, er fortsat ved at danne sig et fuldt overblik over smittekæderne i Aarhus.

Testenheden vil torsdag og fredag være i Gellerup, inden den fortsætter videre til andre smitteramte boligområder. De nærmere lokationer vil blive offentliggjort torsdag, oplyser kommunen.

Mens symptomfrie borgere kan blive testet i den mobile testenhed, skal personer med symptomer fortsat henvises til en test af egen læge.