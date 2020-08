Mobilt testcenter åbner i Gellerup efter stigende smittetal

Her vil borgere uden symptomer kunne blive testet, efter at kommunen den seneste tid har været hårdt ramt af virusudbruddet.

Det seneste døgn er der registreret 42 nye coronatilfælde i Aarhus. Det er mere end en tredjedel af døgnets 112 nye tilfælde i landet.

Særligt borgere med somalisk baggrund er blevet ramt den seneste tid. I sidste uge havde tre ud af fire smittede i Aarhus somalisk baggrund.

Det fik tirsdag Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), til at slå fast, at løsningen skal målrettes somaliere. Den mobile enhed er en af disse.

Det er dog ikke nok at fokusere på den somaliske gruppe. Det siger Abdinasir Jama, beboerformand i Gellerupparken, til TV2 Østjylland.

- Vi har rigtig mange minoriteter, hvor det stiger. Der skal ikke alene være fokus på somaliere, men på alle minoriteter, siger han til mediet.

Borgmesteren holder onsdag møder med somaliske foreninger om situationen, ligesom der bliver oversat materiale med information til somali, oplyser kommunen til Ritzau.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der tale om en ophobning af tilfælde inden for familier i flere forskellige boligområder.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, er fortsat ved at danne sig et fuldt overblik over smittekæderne i Aarhus.

Testenheden vil torsdag og fredag være i Gellerup, inden den fortsætter videre til andre smitteramte boligområder. De nærmere lokationer vil blive offentliggjort torsdag, oplyser kommunen.

Mens symptomfrie borgere kan blive testet i den mobile testenhed, skal personer med symptomer fortsat henvises til en test af egen læge.