MobilePay lander i Grønland

Fra onsdag vil det være muligt for personer med et grønlandsk telefonnummer at få tilknyttet et dansk telefonnummer, som er et krav, hvis man gerne vil bruge appen.

- Der har været et rigtig stort ønske.

- Både fra grønlændere og banker i Grønland har vi hørt: Hvorfor kan vi ikke bruge MobilePay?, siger direktør i MobilePay Claus Bunkenborg.

Indtil nu har appen kun været tilgængelig for folk med et dansk telefonnummer. Hensyn til sikkerhed har gjort, at det ikke har været muligt at oprette sig på appen med eksempelvis et grønlandsk nummer.

- Der er nogle ting, der er anderledes i Grønland. Det er både nogle helt lavpraktiske ting, som at et grønlandsk telefonnummer ser anderledes ud.

- Men også den licens, vi har til at drive til vores forretning, dækker som udgangspunkt ikke Grønland, så det har vi skullet finde ud af, siger Claus Bunkenborg.

Grønlands største teleudbyder, Tele-post, tilbyder en funktion, hvor man som telekunde kan få knyttet sit grønlandske telefonnummer til et dansk, så man kan oprette en konto ved MobilePay.

Det er gratis at få knyttet sit grønlandske telefonnummer til et dansk på hjemmesiden www.tusass.gl.

MobilePay blev introduceret i Danmark i 2013 som en løsning for danskere, som gerne ville overføre penge til hinanden uden at skulle logge på netbank.

I dag er appen installeret på ni ud af ti smartphones, og alene i 2019 blev der overført mere end 102,6 milliard kroner fordelt på 333 millioner overførsler.

Claus Bunkenborg er ikke i tvivl om, at appen får en lignende succes i Grønland, og at den nok skal blive en del af hverdagen for grønlænderne.

- Det tror jeg, kommer til at ske meget hurtigt.

- Der er rigtig mange grønlændere, der allerede kender MobilePay fra venner og bekendte i Danmark. Banker og teleselskaber i Grønland vil også gøre en del for at udbrede kendskabet til MobilePay, siger Claus Bunkenborg.

Sammen med MobilePay får Grønland også appen WeShare, der er lavet til at hjælpe folk med at dele udgifter mellem hinanden.