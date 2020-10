Mobile hegn skal forebygge ulveangreb

Hun bad styrelsen om at igangsætte tiltagene i august, siger hun på samrådet.

Det siger miljøminister Lea Wermelin (S) på et samråd onsdag.

Miljøstyrelsen har igangsat to nye tiltag, som har til formål at forebygge ulveangreb i Danmark.

Ved det ene af tiltagene har Miljøstyrelsen igangsat et forsøgsprojekt, hvor der gives tilskud til en ny type ulvesikring af mobile hegn, som ifølge ministeren er lettere at opsætte.

- Ulvesikre hegn virker, men der kan være en særlig udfordring med at ulvesikre mobile hegn, som bliver flyttet rundt, og det skal vi have løst, siger Lea Wermelin.

Det andet tiltag går ud på, at Miljøstyrelsen har tilføjet en ny hegnstype til de typer af hegn, der i dag kan gives tilskud til. Det nye hegn er ifølge Wermelin lettere at vedligeholde.

Landmændene kan sætte ulvesikrede hegn op for at sikre sig mod ulveangreb.

De seneste år har der nemlig været flere tilfælde, hvor landmænd har oplevet, at deres får er blevet angrebet af ulve.