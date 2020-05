Mjølnerparkens beboere stævner staten for diskrimination

Det oplyser netværket Almen Modstand i en pressemeddelelse. Her står, at netværket onsdag anlægger sagen mod ministeriet ved Københavns Byret.

Baggrunden for sagen er, at de såkaldte hårde ghettoområder skal reducere antallet af almene familieboliger til 40 procent gennem en udviklingsplan for området. I Mjølnerparken skal det være nået inden 1. januar 2030.

Men det betyder i praksis, at der er forskel på reglerne, alt efter hvor man bor.

Almenboligloven skelner mellem såkaldte udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder. Et område bliver defineret som en hård ghetto, hvis det har været et ghettoområde de seneste fem år.

Et område betegnes som et ghettoområde i stedet for et udsat boligområde, hvis mere end halvdelen af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande.

Beboerne i Mjølnerparken hævder på den baggrund, at de bliver behandlet dårligere end folk, der bor i sammenlignelige områder, men som ikke er defineret som hårde ghettoer, alene fordi de har en lavere andel beboere med ikkevestlig baggrund.

1. december 2019 var der 15 områder, som blev defineret som en hård ghetto.

Beboerne repræsenteres af Advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja. Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja mener, at beboernes menneskerettigheder lider et knæk.

- Brugen af ikkevestlig baggrund som et kriterium i almenboligloven er tæt forbundet med beboernes racemæssige, etniske og nationale oprindelse.

- Sagsøgerne, hvoraf mange har boet i Mjølnerparken i årtier, kommer til at miste deres hjem på grundlag af dette kriterium. Det er forskelsbehandling og krænker deres menneskerettigheder, siger han i meddelelsen.

Almen Modstand vurderer, at sagen kan ende med at få betydning for samtlige udviklingsplaner for de såkaldte hårde ghettoområder.

Almen Modstand er et landsdækkende netværk af beboere fra forskellige afdelinger fra det almene boligbyggeri.

Det er stiftet som modstand mod lovpakken "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", der måske er bedre kendt som ghettopakken.