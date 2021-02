Mistillid til regeringspartiet udløser valg i Grønland

Der skal den 6. april være ekstraordinært valg til det grønlandske parlament, Inatsisartut. Det vedtager et stort set enigt parlament tirsdag aften dansk tid.

27 af parlamentets i alt 31 medlemmer stemte for lovforslaget, der betyder, at der udskrives valg i Grønland.

- For enden af denne her lange vej, er vi alle blevet enige om, hvad vi skal gøre, siger Múte Bourup Egede, formand for Inuit Ataqatigiit, der var et af partierne, der stod bag initiativet om at udskrive valg.

At der skulle udskrives ekstraordinært valg har været noget nær en kendsgerning det meste af tirsdagen.

Der er dog blevet fremsat flere ændringsforslag til lovforslaget, der skulle udløse valget.

Inatsisartut satte derfor mødet på pause omkring klokken 18 dansk tid, hvor parlamentsmedlemmerne gik ud i mindre grupper og diskuterede ændringsforslagene.

Et af forslagene gik på, at datoen for valget skulle ændres, så det ikke faldt sammen med Grønlands kommunalvalg, der altså også er den 6. april.

Desuden vedtog Inatsisarsut ifølge mediet KNR et ændringsforslag, der sørger for, at regeringen Naalakkersuisut, stadig kan træffe beslutninger om byggesager og coronatiltag i valgperioden. I praksis bliver Naalakkersuisut nemlig nedlagt, mens der er valg.

Valget til Inatsisartut vil formentlig være enden for regeringspartiet Siumuts Kim Kielsen tid som landsstyreformand. Han blev i november vippet af pinden som formand for sit eget parti, men er blevet siddende som landsstyreformand lige siden.

Allerede inden det stod klart, at der ville være valg, tog Kim Kielsen plads på talerstolen, skrev det grønlandske medie KNR.

- Jeg vil sige tak til jer alle for det samarbejde, vi har haft.

- Uanset hvad der sker, skal vi ikke være kede af det og hænge med mulerne, men respektere flertallets holdning, sagde Kim Kielsen.

Det er i øjeblikket Erik Jensen, der er formand for Siumut.

Partiet står ifølge målinger til at gå tilbage og miste posten som regeringschef, mens Inuit Ataqatigiit bliver spået fremgang og kan blive det største parti ved valget.

Ud over Inuit Ataqatigiit var det Demokraatit, Naleraq og Atassut, der stod bag lovforslaget, der skulle udskrive valg i Grønland.