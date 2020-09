Mistanke om vildledning af tilsynsudvalg i spionsag

Medlemmer af Folketingets udvalg om spiontjenester lufter bekymring over at være blevet vildledt af minister.

To tidligere medlemmer af det udvalg i Folketinget, der skal føre tilsyn med efterretningstjenesterne, siger til Jyllands-Posten, at de er bekymrede for, at udvalget er blevet vildledt.

Ifølge de to tidligere medlemmer af udvalget, Pernille Skipper (EL) og Christina Egelund (tidligere LA, nu Fremad), er det Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og en forsvarsminister, der har vildledt udvalget.

Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne består af fem medlemmer. De bliver under streng fortrolighed orienteret om efterretningstjenesternes arbejde.

Her skal de på vegne af Folketinget - og uden at orientere deres partiformænd og andre medlemmer - føre tilsyn med efterretningstjenesternes arbejde.

Udvalget består af et medlem fra hvert af de fem største partier.

Skipper og Egelunds bekymring er ifølge Jyllands-Posten opstået efter en pressemeddelelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Her oplyste tilsynet, at Forsvarets Efterretningstjeneste har givet urigtige oplysninger eller tilbageholdt information for tilsynet.

Senere har blandt andet Weekendavisen og DR skrevet, at det handler om et samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Samarbejdet har omhandlet tapning af data fra et telekabel på dansk jord. Ifølge Weekendavisen startede det under Poul Nyrup Rasmussens (S) tid som statsminister i 1990'erne.

Det er ifølge Jyllands-Posten pressemeddelelsen og den følgende mediedækning, der for Pernille Skipper og Christina Egelund ikke stemmer med det, de er blevet oplyst.

Men fordi de er underlagt en streng tavshedspligt i udvalget, ønsker de ikke at uddybe, hvordan de mener at være blevet vildledt eller misinformeret.

Pernille Skipper var medlem af udvalget fra 2015 til 2019. Christina Egelund sad der fra 2016 til 2018. I langt den største del af de to medlemmers fælles tid i udvalget var Claus Hjort Frederiksen (V) forsvarsminister.