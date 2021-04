Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) roser kommunens tilsyn for at have ageret hurtigt i sagen om årelang svindel for et stort millionbeløb i Østjysk Bolig. (Arkivfoto)

Artiklen: Mistanke om svindel for 20 millioner i boligforening i Aarhus

Østjysk Boligs formand siger, at hun er rystet over advokatundersøgelse. Politiet får overdraget kæmpe sag.

Flere medarbejdere i en boligforening i Aarhus mistænkes for i årevis at have begået økonomisk kriminalitet, som løber op i 20 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen om en advokatundersøgelse, som tirsdag blev overdraget til politiet.

Den formodede omfattende kriminalitet i Østjysk Bolig drejer sig om bedrageri, mandatsvig og modtagelse af returkommission.

Tilbage i oktober sidste år meldte kommunens tilsyn direktøren i Østjysk Bolig til politiet. Han blev bortvist.

Anmeldelsen drejede sig om private indkøb for cirka 370.000 kroner. Disse penge var egentlig beboernes.

Men den nye advokatundersøgelse tegner altså et langt mere dystert billede af, hvad der er foregået i boligforeningen. Beløbet kommer op i størrelsesordenen 15 til 20 millioner kroner, oplyses det i kommunens pressemeddelelse.

Østjysk Bolig råder over godt 2800 boliger og har ansat cirka 70 medarbejdere, fremgår det af foreningens hjemmeside.

Onsdag formiddag er der blevet udsendt et brev til samtlige beboere. Den citerer en pressemeddelelse fra Katja Hillers, der er formand for organisationsbestyrelsen. Hun er rystet over sagen, skriver hun.

- Da vi i efteråret blev gjort opmærksom på, at der formentlig var noget helt galt, havde jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, at det drejede sig om et beløb på næsten 20 millioner kroner - det svarer til cirka 7000 kroner pr. bolig, udtaler hun.

Advokatens undersøgelse drejer sig om årene 2011 til 2020.

- Det er et kæmpestort svigt, da det jo er os beboere i Østjysk Bolig, der er blevet besveget for disse ufatteligt mange penge, lyder det fra Katja Hillers.

Kriminaliteten var tilsyneladende sat i system. Formodet returkommission fra en storleverandør løber således op i cirka syv millioner kroner, oplyser Aarhus Kommune om advokatundersøgelsen.

Desuden er der opdaget kontantoverførsler på i alt 9,3 millioner kroner til uvedkommende private bankkonti. Dertil skal lægges udgifter til restauranter og dyre vine for 2,2 millioner kroner.

Også Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø, siger, at han er rystet over sagen.

- Jeg vil rose vores tilsyn for, at det rykkede hurtigt, da det sidste år modtog en meddelelse fra en privat whistleblower, så vi nu kan overdrage et omfattende materiale til politiet, siger han i en pressemeddelelse.