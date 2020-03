Mistænkte i sag om terrorplaner holdes bag tremmer

Sagen - som egentlig er opdelt i to sager med forskellige sigtelser - opstod i december. Her blev over 20 mænd og kvinder anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraf.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, mens den anden handler om forsøg på anskaffelse af våben. I begge tilfælde var målet ifølge anklagemyndigheden at begå terror i Danmark eller udlandet.

Tre mænd på henholdsvis 25, 25 og 27 år er fængslet i sagen om våben.

Og to 21-årige mænd samt en 38-årig kvinde er fængslet i den del, der handler om planlægning af bombefremstilling.

Alle seks nægter sig skyldige.

De sigtede var ikke fysisk til stede i retslokalet i Københavns Byret onsdag, men fulgte med via videoforbindelser til de arresthuse, hvor de er varetægtsfængslet.

Aktionen i december involverede syv politikredse og var koordineret af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi.