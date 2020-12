Mistænkt storsvindler er udleveret fra Spanien til Danmark

Onsdag blev udleveringen effektueret, og betjente fra Sydøstjyllands Politi kom til Danmark med manden.

Ifølge reglerne skal en udleveret inden et døgn fremstilles for retten i et grundlovsforhør, hvor en dommer skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling. Dette retsmøde afvikles torsdag eftermiddag.

Manden sigtes for bedrageri med biler i fire leasingselskaber. Indtil videre indgår der 46 biler i efterforskningen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Han sigtes også for dokumentfalsk og underslæb.