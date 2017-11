Mistænkt røver forsøgte at flygte via altan på 2. sal

Røverierne gik ud over forretninger i indre København, i Nordvestkvarteret, på Nørrebro og på Østerbro.

Natten til torsdag i sidste uge var han ifølge sigtelsen tæt på at blive anholdt ved en parkeringsplads i Bagsværd.

Men han undslap, da han i en personbil først kørte ind i en civil patruljevogn og derefter kørte direkte mod en betjent, som måtte springe for livet.

Derfor er han ud over de seks røverier også sigtet for at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Mandag efterlyste politiet den 33-årige samt en 27-årig kvinde, der begge blev beskrevet som "misbrugstyper".

Efter et tip fandt politiet frem til parret i en ejendom i Nordvestkvarteret, og ved 03-tiden natten til mandag rykkede man ud for at anholde dem.

Men den 33-årige var ikke meget for at tale med ordensmagten og klatrede ud fra altanen på 2. sal. Han nåede dog ikke længere end til 1. sal, før det lykkedes politifolkene at anholde ham.

Tirsdag blev manden fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Til gengæld bestemte dommeren i grundlovsforhøret, at kvinden, som er sigtet for at have deltaget i to af røverierne, skulle løslades.