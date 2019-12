Mistænkt medhjælper ved vild fangeflugt er blevet løsladt

Den 20-årige mand er stadig sigtet i sagen.

- Han er glad for, at han er blevet løsladt. Det er en kærkommen nyhed her op til jul, siger Andro Vrlic.

Den unge mand er mistænkt for at have hjulpet med at befri fangen Hemin Dilshad Saleh fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse i november.

Han nægter sig skyldig.

Hemin Dilshad Saleh, der stadig er på fri fod, er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV. Han sad varetægtsfængslet i surrogat på den psykiatriske afdeling i Slagelse.

Ved fangeflugten den 19. november stak han af, da afdelingen fik besøg af en person, som angiveligt havde købt kage med til kaffen.

Men i kageæsken lå to pistoler.

Mændene truede personalet med pistolerne, og for at understrege alvoren i truslerne affyrede de et skud ned i gulvet. Derefter lykkedes det dem at slippe ud fra sygehuset.

Saleh er mistænkt for sammen med 18 andre at have deltaget i et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København. Her blev to mænd - den ene medlem af den rivaliserende bande Brothas - udsat for grov mishandling.