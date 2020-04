Mistænkt i drabssag fra Køge melder sig selv til politiet

En 21-årig mand har været efterlyst efter et knivstikkeri mandag. Han er tirsdag selv mødt op hos politiet.

Et knivstikkeri kostede mandag eftermiddag en mand livet i Køge.

Efterfølgende efterlyste politiet en 21-årig mistænkt mand.

Tirsdag aften har han meldt sig selv.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Også hans bil - en hvid Audi A5 Sportsback - blev efterlyst af ordensmagten. Den er fundet og er nu i politiets varetægt.

Offeret for knivstikkeriet blev stukket i brystet og bragt til sygehuset i Køge og senere overført til Rigshospitalets traumecenter.

Men hans liv stod ikke til at redde. Han blev 31 år.

Politiet oplyste tidligere tirsdag, at det efterforsker sagen ud fra en teori om, at overfaldet kan være sket som led i et internt opgør mellem personer, der i forvejen kendte hinanden.

Drabet blev begået i kvarteret Ellemarken i Køge.