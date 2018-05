Mistænkt hovedmand i terrornetværk anholdt i Danmark

Manden, der stammer fra Syrien, er mistænkt for at være hovedmanden bag et netværk af menneskesmuglere, som angiveligt bruger fortjenesten til at finansiere terror, skriver Dagens Nyheter.

Det ulovlige terrornetværk har base i Italien, og det er angiveligt italiensk politi, der har afsløret foretagendet.

Hovedmanden, der skal være i midten af 40'erne, blev anholdt tidligere på ugen. Ifølge Dagens Nyheter blev han pågrebet under en mellemlanding i Københavns Lufthavn.

Mandens danske advokat, Finn Bachmann, oplyser til det svenske medie, at den mistænkte nægter sig skyldig, men at en dommer i Københavns Byret mandag besluttede, at han skal udleveres til Italien.

- Min klient afviser at have gjort noget ulovligt, siger advokaten til Dagens Nyheter. Beslutningen om udlevering har han kæret til Østre Landsret.

- Sagen skal nu prøves i landsretten. Men jeg tror, at han er i Italien i løbet af nogle uger, siger advokaten.

Ifølge det svenske medie Expressen skal den nu anholdte have orkesteret netværket fra en lejlighed i byen Finspång i det østlige Sverige.

Sidste år blev manden og hans bror stoppet i en trafikkontrol i Sverige. I den forbindelse fandt politiet 700.000 svenske kroner.

Tilsyneladende mener politiet, at disse penge skulle fragtes fra Europa til Syrien, hvor de skulle finansiere terrorisme.

Fredag formiddag har Københavns Politi endnu ikke haft anledning til at kommentere sagen over for Ritzau.