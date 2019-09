Mistænkt for tre drab skal fortsat sidde fængslet

Retsmødet foregik gennem en videoforbindelse fra Vestre Fængsel, hvor manden sad sammen med sin forsvarer.

Sagen begyndte, da en 81-årig kvinde blev fundet død i sit hjem på Vangehusvej 8. marts.

I den forbindelse blev den 27-årige mand anholdt og sigtet for hjemmerøveri og drab.

Der var frygt for, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser, og det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015.

Her mente politiet, at der i tre tilfælde var tale om drab begået af den 27-årige.

Han blev derfor sigtet for også at have dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde i samme boligkompleks.

Manden nægter sig skyldig.

20. september er der et nyt retsmøde i sagen, hvor en dommer skal tage stilling til fængslingsgrundlaget, hvis man piller teledata ud af vurderingen.

Rigsadvokaten suspenderede 18. august midlertidigt brugen af teledata som bevis i sager, fordi fejl rejste tvivl om, hvorvidt politiets data fra telemaster var korrekte.

Instruksen fra Rigsadvokaten betyder også, at i sager, hvor sigtede eller tiltalte sidder varetægtsfængslet på baggrund af blandt andet teledata, skal der afholdes særlige retsmøder for at vurdere grundlaget for fængslingerne på ny.

Suspenderingen af teledata løber foreløbig til 18. oktober.