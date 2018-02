Mistænkt for røveri og knivstik melder sig selv

Efter godt et døgn på flugt har en 24-årig mand, der er mistænkt for et røveri i Brovst tirsdag, selv henvendt sig til politiet.

Det oplyser DR Nordjylland.

Tirsdag blev SuperBrugsen i Jernbanegade udsat for et røveri af en gerningsmand, der truede med en kniv. Da en kunde forsøgte at stoppe røveren, blev han stukket i maven med kniven.