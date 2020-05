Mistænkt for drab inviterede ældre kvinde til jazzkoncert

- Han syntes, at jeg så sød ud. Det undrede jeg mig over med den store aldersforskel. Jeg var 74 år - han var 26.

- Jeg sagde, at jeg nok ikke var interesseret, fortæller hun.

Kvinden er indkaldt som vidne i Københavns Byret. Her er den unge mand, hun fortæller om, tiltalt for tre drab begået mod ældre i en boligblok på Vangehusvej på Østerbro i København.

Den ældre kvinde bor i samme boligblok.

Senere opdagede hun, at der stod tre flasker på en bænk uden for lejligheden. Der var vin og spiritus. Den unge mand kom og spurgte, om hun havde fået det. Men hun ville ikke have gaver af ham.

- Han trådte et skridt ind i min entré. Han spurgte, om jeg boede alene. Jeg sagde, at det gjorde jeg ikke.

- Men det var ikke sandt. Der var en alarmklokke, der ringede, siger hun.

Den tiltalte sidder ved væggen bag sin forsvarer på den ene af retssalens langsider. Han følger opmærksomt med i vidnets forklaring. Kvinden bekræfter, at det er ham, hun taler om.

Hans mor er mødt op og sidder blandt tilhørerne. I en pause får de mulighed for at hilse på hinanden. Men uden kram.

- Ingen kontakt, lyder det kontant fra en fængselsbetjent.

Tidligere i retssagen har en kæreste til en af de dræbte berettet om, hvordan både hun og hendes partner blev opsøgt af den tiltalte i vinteren og foråret 2019. Han var angiveligt ved at gøre hende vanvittig.

Ifølge anklagemyndigheden blev de tre ældre beboere - to kvinder på 81 og 82 år samt en 80-årig mand - dræbt i februar og marts 2019.

Det var i samme periode, at den kvinde, der tirsdag er indkaldt som vidne, var i kontakt med den unge mand. Han havde sin faste gang i området, da hans mor boede i en af lejlighederne på Vangehusvej.

Alle tre ofre blev angiveligt dræbt ved kvælning.

Foruden drab er den nu 28-årige mand tiltalt for at have misbrugt to af sine ofres betalingskort. Han har erkendt det økonomiske misbrug, men nægter sig skyldig i drab.