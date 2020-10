Mistænkt for at påkøre og dræbe femårig pige er anholdt

Påkørslen skete onsdag eftermiddag ved 16-tiden. Her gassede en VW Passat på Sæbyholmsvej pludselig op og kørte tværs over Peter Bangs Vej, hvor den ramte den femårige pige og hendes mor.

En 21-årig mand, der mistænkes for onsdag at have påkørt og dræbt en femårig pige, er torsdag aften blevet anholdt.

Pigen blev dræbt på stedet, mens moren blev lettere kvæstet.

Efter påkørslen flygtede bilisten fra stedet til fods.

Politiet interesserede sig hurtigt for den 21-årige, som blev efterlyst med navn og billede, og torsdag aften lykkedes det altså at finde frem til ham.

- Siden påkørslen har vi arbejdet intensivt på at finde frem til den mistænkte og nu anholdte mand, da vi har en stærk formodning om, at det er ham, der kørte bilen og bagefter flygtede fra stedet, udtaler chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov i pressemeddelelsen.

- Vi har i den forbindelse foretaget en række efterforskningsskridt og har blandt andet ransaget flere adresser i hovedstadsområdet, og det har samlet set her til aften ført til anholdelsen.

De nærmere omstændigheder omkring anholdelsen, eller hvor den er sket, oplyser politiet ikke noget om.

Påkørslen og især bilistens efterfølgende flugt vakte forargelse og fordømmelse helt op i toppen af det politiske system.

Kujon, kaldte statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag i et opslag på Facebook bilisten.

- Mit hjerte græder. Jeg vil gerne sende mine varmeste tanker til den familie, der på tragisk vis mistede en lille pige på kun fem år i går. Som mor ved jeg, at sorgen er knusende, skrev hun.

Torsdag morgen kommenterede justitsminister Nick Hækkerup (S) i en mail til Ritzau sagen:

- Jeg har sjældent set magen til fej og krysteragtig adfærd, når bilisten samtidig flygter fra stedet.

Ud over at udtrykke medfølelse med familien til den lille pige benyttede ministeren lejligheden til at minde om de initiativer, som regeringen for mere end et halvt år siden lancerede imod såkaldt vanvidsbilisme.

Sagen fremkaldte også en kommentar fra Venstres retsordfører, Inger Støjberg:

- Jeg bakker fuldt og helt op om, at politiet sætter maksimalt tryk på for at finde og retsforfølge denne kujon, der flygtede efter ulykken. Han skal bare findes hurtigst muligt, skrev hun i en mail.

Den 21-årige vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor anklageren formentlig vil bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.