Mistænkt fængsles i fire uger for skuddrab i Fredericia

En 27-årig mand er sigtet for at have dræbt 24-årig i Fredericia. Lørdag er han blevet varetægtsfængslet.

En 27-årig mand, der er sigtet for et skuddrab i Fredericia, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det er sket ved et grundlovsforhør i Retten i Horsens.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt fredag - fire dage efter, at en 24-årig mand blev dræbt af skud i Korskærparken i Fredericia. Han blev ramt i brystet.

Den sigtede valgte at kære varetægtsfængslingen. Det betyder, at landsretten skal tage stilling til, om fængslingen er berettiget.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor kan offentligheden som udgangspunkt kun få selve sigtelsen samt udfaldet af retsmødet oplyst.

Fredag blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding i samme sag. Men da dette retsmøde blev holdt for dobbeltlukkede døre, vides det ikke, hvad de er sigtet for, og hvad deres rolle menes at være i sagen.