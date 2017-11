Mistænkeligt dødsfald i Havdrup var næppe en forbrydelse

Fredag aften rykkede politiet ud til en anmeldelse om en død person i Havdrup mellem Roskilde og Køge. Sagen blev behandlet som et såkaldt mistænkeligt dødsfald - med andre ord: et muligt drab.

- De foreløbige undersøgelser tyder på, at der ikke er tale om et drab. Nu afventer vi obduktionen, fortæller vagtchef Henrik Olesen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Når en person findes død, og dødsårsagen ikke er åbenlys, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det vil sige, at man behandler findestedet som et gerningssted. Det gør man for at sikre, at vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere skulle vise sig, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet.