Mistænkelig kasse fundet i Borgerservice i Holbæk

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde. Han fortæller, at politiet modtog en anmeldelse om kassen klokken 15.32.

Kassen fandt personalet i Borgerservice mistænkelig, og derfor ringede de til politiet.

- Personalet har fundet en kasse. Vi har afspærret og er på vej med sprængstofhunde, siger vagtchefen.

- De synes, at det så mistænkeligt ud og valgte at ringe til os, siger vagtchefen.

Der er ikke umiddelbart nærmere oplysninger om, hvordan kassen ser ud eller hvor stor den er.

Det ventes, at området ved Borgerservice vil være spærret et par timer sent torsdag eftermiddag.