Missioner til Jordens tvilling skal give viden om liv i rummet

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, annoncerede onsdag planer om at sende to videnskabelige missioner til Venus for at studere atmosfæren og geologien på planeten i 2028 og 2030.

- Venus er interessant, fordi det er Jordens tvilling. Den har samme størrelse og har formentlig samme opbygning og har stort set samme afstand til Solen, siger hun.

- Men omvendt er forholdene på overfladen vidt forskellig. Der er ikke flydende vand, atmosfæren er tæt og giftig, og der er en overfladetemperatur på 500 grader, siger hun.

Det er mere end 25 år siden, at Nasa sidst sendte missioner til Venus . Det skete senest i 1990 og 1994, da rumfartøjet "Magellan" blandt andet lavede den første globale kortlægning af planetens overflade.

I mellemtiden har Nasa fokuseret mere på at udforske Mars og andre destinationer i vores solsystem, men derfor kan der stadig være vigtig viden at hente ved at besøge Venus, siger Anja C. Andersen.

- Med missionerne skal man prøve at forstå, hvorfor det har udviklet sig så forskelligt, og det er med henblik på at blive klogere på, hvad der skal til for, at liv opstår.

- Umiddelbart ville man tænke, at der på en planet som Venus, der er stort set lige så tæt Solen som Jorden, burde være forudsætninger for at være liv, og derfor skal vi blive klogere på, hvorfor det måske ikke er så enkelt.

- Vi bliver klogere på Venus, men i virkeligheden bliver vi klogere på os selv. Næsten al forskning og al afsøgning af universet gør os klogere på forhold på Jorden, siger Anja C. Andersen.

Missionerne har fået navnene Davinci+ og Veritas.

Målet med Davinci+ er blandt andet at måle sammensætningen af Venus' kompakte atmosfære for bedre at forstå, hvordan den er blevet skabt.

Missionen Veritas skal gå i kredsløb om planeten for at kortlægge Venus' overflade. Her er målet at undersøge planetens geologiske historie for at finde ud af, hvorfor den har udviklet sig så forskelligt fra Jorden.