Miss Danmark 2018 er blevet frataget sin titel

Tara Jensen repræsenterede i december Danmark i Miss World-finalen 2018. Nu er hun blevet frataget sin titel som Miss Danmark 2018.

Det skriver organisationen Miss Denmark i en pressemeddelelse.

Organisationen begrunder beslutningen med, at Tara Jensen har brudt tillidsforholdet og sine forpligtelser i forbindelse med titlen.

- Eftersom Tara Jensen har opført sig fuldstændigt i strid med de vilkår, der gælder for Miss Danmark og Miss World, og dermed brudt såvel tillidsforhold som de forpligtelser, hun i et sådant forløb skal overholde, har det desværre været nødvendigt at henvende sig til virksomhedens advokat og bede om at stævne Tara Jensen, med påstand om misligholdelse og groft krænkende handlinger imod konceptet samt misbrug af titel, lyder det i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen er det ikke uddybet, hvilke tillidsforhold og forpligtelser, Tara Jensen har brudt.

Men i et tidligere udgave af opslaget på Facebook begrundes fratagelsen blandt andet med manglende fremmøde ved møder.

- Derudover valgte hun at angribe konceptet ved bl.a. at konstituere en hategruppe, rettet mod flere medlemmer af Miss Danmarks mentorteam, som i den forbindelse har været udsat for hetz og mobning.

Til Ekstra Bladet indrømmer Tara Jensen, at der har været en SnapChat-gruppe, hvor diverse Miss Danmark-deltagere skrev kritisk om direktøren.

DR skriver, at titel-fratagelsen blev offentliggjort, umiddelbart inden premieren på en kritisk radiodokumentar på DR's P1. Her fortæller Tara Jensen og andre tidligere Miss Danmark-deltagere om et miljø præget af mobning, konstante krav og social overvågning.

Direktøren i Miss Danmark, Lisa Lents, medvirker ikke i dokumentaren. Ifølge DR afviser hun i en mail til P1 Dokumentar kritikken af kontrakterne, som deltagerne tegner med Miss Danmark, og som pålægger dem ikke at ytre sig negativt om organisationen.

Ifølge DR skriver Lents blandt andet, at der er tale om en erhvervskontrakt, der er fuldt ud balanceret mellem Miss Danmark på den ene side og finalisterne på den anden.

Tara Jensen blev oprindeligt nummer to ved Miss Danmark-konkurrencen. Men da den oprindelige vinder Louise Henriksen frasagde sig titlen, afløste Tara Jensen hende.

Derfor repræsenterede hun Danmark ved Miss World-finalen i Kina i december.

Organisationen skriver i pressemeddelelsen, at den ikke vil indsætte en substitut for Tara Jensen, fordi den internationale konkurrence er overstået.