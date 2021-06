Mislykket operation skabte Tylers rå røst

Selv om hun toppede i 80'erne, og onsdag den 8. juni fylder 70 år, er hun derfor langt fra blevet glemt.

Det skyldes i høj grad Steinmans monsterhit "Total Eclipse of the Heart", som kombineret med Bonnie Tylers operationsmishandlede, hæse stemme fik netop det miks af smerte og sejhed, som sendte Tyler op i den internationale superliga.

Bonnie Tyler, født Gaynor Hopkins, startede ellers mere ydmygt. Hun vandt som ung en talentkonkurrence og dannede eget band, som spillede på de sydwalisiske pubber.

Så tog hun kunstnernavnet Sherene Davies, men heller ikke det førte til det helt store.

I 1975, et par år efter at hun havde giftet sig med den mand, som hun stadig deler et nu 48-årigt, barnløst ægteskab med, begyndte der at ske en hel masse.

Først tog hun scenenavnet Bonnie Tyler, og i 1976 storhittede hun så med sangen "Lost in France".

Så kom halsoperationen, der efterlod hendes stemme så rivejerns-raspet, at hun først troede, at karrieren var slut. Men i stedet tog den for alvor fart, og netop stemmen blev hendes signatur.

Først i hittet "It's a Heartache", som gjorde hende til international stjerne og kvindernes svar på Rod Stewart.

Hun blev dog træt af sine musikalske bagmænd og et lidt for pyntet image. Et nyt samarbejde med Jim Steinman, manden bag Meat Loaf, gav hende den helt rigtige rockkant.

Bedst illustreret med hendes næste album, "Faster Than The Speed of Night" inklusive "Total Eclipse of The Heart". Den gik nummer et i såvel Europa som i USA og Australien og sikrede hende Grammy-nominering.

80'erne gav hende senere andre store hits som duetten "Rockin' Good Way" med Shakin' Stevens og "Holding Out for a Hero" til filmen "Footloose".

Hun havde i det næste årti succes rundt omkring på det europæiske kontinent, men nåede dog ikke fortidens vingesus.

Hun udgav så sent som i vinter sit 18. studiealbum, "The Best Is Yet To Come". Tyler turnerer også fortsat og ventes herunder til København, så snart coronaen tillader det.

I 2013 deltog hun som 62-årig i Eurovision for Storbritannien. Her måtte hun dog - ligesom samtlige andre deltagere - se sig slået af danske Emmelie de Forest med "Only Teardrops".