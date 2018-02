Misbrugsrådgiver: MDMA-indtagelse er ren gambling

- Man ved ikke, hvad det er, man tager, så man gambler rigtig meget, når man tager stoffer af denne her karakter.

Det skyldes ifølge Lærke Demant-Ladefoged, at man reelt ikke ved, hvad man indtager, da stoffet kan være blandet op.

To piger på 15 og 16 år er lørdag morgen blevet indlagt på intensiv afdeling på sygehuset i Esbjerg efter formodentlig at have indtaget MDMA.

De to piger er fra Fanø og har formentlig været til fest på Fanø eller i Esbjerg.

Det får politiet til at opfodre forældre til teenagere i området til at tjekke, om deres teenagere har taget MDMA.

Mange af de unge, som Misbrugsportalen, der er en frivillig organisation, som oplyser og rådgiver om afhængighed og misbrug, er i kontakt med, siger, at stofindtaget er en social ting.

- For mange af de unge mennesker - nok langt størstedelen - drejer det sig om, at der er noget socialt i at tage stofferne sammen med deres venner.

- De prøver grænser af og lærer nye sider af sig selv at kende. Det er gerne sådan, at det starter for mange unge, siger Lærke Demant-Ladefoged.

For nogle kan det udvikle sig til at blive et misbrug, forklarer hun.

MDMA, der på gadeplan blandt andet kaldes "Emma", er et stof, som primært virker stimulerende. MDMA er en kemisk forkortelse af det oprindelige aktive stof i ecstasy.

Ved indtagelse risikerer man at overaktivere nervesystemet, hvilket kan resultere i hjerterytmeforstyrrelser og overophedning af kroppens organer.

Det kan i sidste ende medføre dødsfald, da påvirkningen kan være så kraftig, at organer begynder at sætte ud.

Natten til torsdag døde en 15-årig dreng fra Haslev efter en MDMA-forgiftning. Han indtog sammen med en kammerat stoffet 2. februar.