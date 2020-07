Mirren er dronningen af engelsk film og teater

Hendes udstråling er sammen med hendes skarpe intellekt stadig intakt, når hun 26. juli fylder 75 år. Uden meget af den kunstige hjælp, som Hollywood-stjerner bruger til at glatte facaden ud.

I stedet er Mirren forblevet en stjerne på sit felt. Hun kan spille Shakespeareteater ned fra himlen.

Men hun er også en af de britiske stjerner på den allerøverste hylde med langt over 120 internationale film og tv-serier bag sig fra "The Queen" til "The fast and The Furious".

I sine helt unge år levede Helen Mirren ellers et liv på kanten med stoffer og vilde fester som en del af hverdagen.

Hun voksede op i en arbejderfamilie uden for London. Under det ikke særligt filmegnede navn Ilyena Lydia Vasilievna Mironov, som stammede fra hendes bedsteforældre, der var russiske aristokrater.

Som teenager tog hun hurtigt skuespillervejen. Som 18-årig blev hun optaget på teaterskolen National Youth Theater i London. To år senere fik hun rollen som Cleopatra på det berømte The Old Vic-teater i London.

Det vilde ungdomsliv blev dog lagt på hylden i 80'erne.

Derefter kom gennembrudsrollen som den kompromisløse og stadigt mere slidte detektiv Jane Tennison i den lange krimiserie "Mistænkt". Rollen fulgte hende helt indtil 2006, hvor en ny triumf ventede.

Her fik hun rollen som Storbritanniens dronning Elizabeth i filmen "The Queen".

Mirrens overbevisende præstation indbragte både stor anmelderros og en teaftale med dronningen. Samt ikke mindst en Oscar for bedste kvindelige hovedroller, som sparkede alle døre ind i Hollywood.

Privat har hun siden 1986 levet sammen med den amerikanske filminstruktør Taylor Hackford, som hun blev gift med i 1997, da hun var 52 år.

- Generelt tror jeg ikke, at det er en god idé at gifte sig, når man er ung, og det er en virkelig dårlig idé, hvis man gør det på grund af kjolen, har Mirren sarkastisk sagt til Daily Mail.

Børn fik de af samme grund aldrig sammen.

- Jeg har altid vægtet mit arbejde højere, og jeg har aldrig nogensinde følt et behov for at få børn, har Mirren tidligere udtalt.